En 2021 se registró la creación de 846 mil 416 puestos de trabajo formales, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente dio a conoce...

En 2021 se registró la creación de 846 mil 416 puestos de trabajo formales, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente dio a conocer que en 2021 se registró un aumento de 846 mil 416 plazas de trabajo formales. El organismo detalló que está cifra de nuevos empleos es el incremento más alto en toda la historia del Instituto y es equivalente a una tasa anual de 4.3%.

Se registró una caída mensual de 312 mil puestos de trabajo en diciembre

Sin embargo, indicó que durante diciembre de 2021, se registró una caída mensual de 312 mil 902 puestos registrados ante el IMSS, equivalente a una tasa mensual de -1.5%. “Por segundo año consecutivo, se mantiene la tendencia de presentar las menores disminuciones del empleo en diciembre”, agregó. No obstante, el Instituto destacó que la disminución de poco menos de 313 mil puestos es el segundo dato más favorable en términos absolutos desde 2016 y en términos relativos desde el 2015. ​​​ Por otra parte, aclaró que a pesar de la disminución observada en diciembre, el número de puestos de trabajo se mantiene por arriba del nivel previo al inicio de la pandemia, de 20 millones 613 mil 536 puestos.

Sectores y entidades federativas con mayor crecimiento en puestos de trabajo

Asimismo, los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son los de transportes y comunicaciones con 11.0%, extractivo con 8.1% y construcción con 7.0 %. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba del 12.0 %, de acuerdo con El Universal.

Se tienen registrados ante el IMSS un millón 53 mil 670 patrones

Por lo tanto, al cierre de diciembre se tienen registrados ante el IMSS un millón 53 mil 670 patrones, que representan una tasa de variación anual de 5.3%. “Con este registro, la disminución mensual en diciembre de 2021 es de mil 209 inscripciones, y en todo 2021 se incorporaron 53 mil 256 nuevos patrones”, concluyó.

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