Al cierre de 2021, los ingresos tributarios fueron superiores a 222 mil millones de pesos a los de 2020, 1.1 por ciento real. En los 12 meses del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 3.56 billones de pesos y cumplió con la meta de la Ley de Ingresos. El fisco reveló este domingo que la recaudación de ingresos tributarios del 2021 creció 1.1% en comparación con el 2020. Como reportamos en El Contribuyente, en los primeros 11 meses del año el organismo alcanzó un monto de 3.2 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 0.8% respecto del mismo periodo de 2020. Además, a través del documento Ingresos del gobierno federal enero-noviembre de 2021. Cifras preliminares, el SAT informó que dicha recaudación representa un avance de 99.5% de lo previsto en Ley de Ingresos de la Federación (LIF). La meta de recaudación que se estableció en la LIF 2021 fue 3.53 billones de pesos, al cierre del año, la cifra fue superada en 0.8 por ciento. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo un aumento anual de 7.7%, esto representó 1.1 billones de pesos. Lo cual superó por primera vez el billón de pesos en el 2021, de acuerdo con datos del SAT. El IVA dejó ingresos al erario público por 943,054 millones de pesos en los primeros 10 meses del 2021. Esto significó un aumento de 11.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De esta manera, el IVA registró su mayor tasa de crecimiento, para un mismo periodo, desde el 2014, cuando los ingresos por este gravamen aumentaron en 16.3% anual. Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) creció 1.7% anual con una recaudación de 1.8 billones de pesos en 2021. Mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cayó en 17.5 por ciento. La autoridad fiscal aclaró que la disminución del IEPS se debe principalmente al contrabando de combustibles, así como al estímulo fiscal para mantener su precio. La cifra total recaudada fue de 4.2 billones de pesos, lo que representa una caída del 1.2 por ciento en los ingresos del gobierno federal. Para 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que los ingresos presupuestarios, la venta de hidrocarburos y sus derivados, llegarán a 7 billones 88,250 millones de pesos, una cifra superior a la de 2021.

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