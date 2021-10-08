La propuesta de Hacienda plantea que los bancos reporten mensualmente, y no anualmente como lo hacen, los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos Actualmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene conocimiento de los depósitos de más de 15 mil pesos mensuales en efectivo gracias a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que en su artículo 55, fracción V, dice que las instituciones del sistema financiero tienen la obligación de compartir esta información anualmente, a más tardar el 15 de febrero. Los bancos sólo tienen que informar cuando el monto mensual acumulado en todas las cuentas del contribuyente en un mismo banco sobrepasa los 15 mil pesos. Las instituciones tienen la opción de cumplir con esta obligación mediante reportes mensuales, en lugar de un solo reporte anual. La regla 3.5.12 de la Miscelánea Fiscal 2021 dice que la autoridad tendrá por cumplida la obligación si proporcionan a la autoridad la información a más tardar el día 10 de cada mes, pero es opcional.

La obligación podría ser mensual

Para el próximo año, la iniciativa de Ley de Ingresos propone un cambio para que los reportes de los bancos se entreguen obligatoriamente cada mes. De acuerdo con la exposición de motivos, la idea es que el SAT cuente con información oportuna; para esto, las instituciones financieras deben hacer los reportes mensualmente en lugar de anualmente. En entrevista conEl Financiero, Elio Zurita, de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, explicó que los reportes aplican solamente en casos de depósitos en efectivo. No se tomarán en cuenta cheques o transferencias electrónicas.

Fiscalización y vigilancia

En entrevista con Reforma, Gilberto Treviño Cárdenas, socio de Práctica Fiscal y Legal, explicó que la medida fiscalizará tandas, pagos a tarjetas de crédito y cualquier pago en efectivo que reciban los contribuyentes y que superen los 15 mil pesos. Treviño también dijo que, en primer lugar, se busca la fiscalización y vigilancia de personas en la informalidad. Además, explicó que el segundo objetivo es fiscalizar a las personas ajenas a la informalidad como amas de casa, estudiantes, etc. De acuerdo con Treviño, otro objetivo del cambio es mejorar los tiempos de fiscalización. Antes, el SAT podía enviar una carta invitación a un contribuyente que recibía efectivo al transcurrir un año; con el cambio, el SAT podría detectar la práctica casi inmediatamente. Por todo lo anterior, el especialista recomienda tener cuidado con los depósitos en efectivo y tener una manera de aclarar su procedencia para evitar el pago de ISR. Con información de Reforma y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/22/el-sat-viene-bravo-aumentara-vigilancia-en-tus-depositos-en-efectivo/ https://www.reforma.com/apretaran-al-efectivo/gr/ar2272879?md5=40260eb96afcf7cc6c79914a35810576&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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