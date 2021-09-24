La autoridad fiscal dijo que existe una probabilidad mayor al 70% de que los inscritos por fedatarios sean empresas factureras. Esta semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó q...

La autoridad fiscal dijo que existe una probabilidad mayor al 70% de que los inscritos por fedatarios sean empresas factureras. Esta semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a través de notarios y corredores públicos, se están inscribiendo ante el fisco empresas fantasma o factureras. Además, expuso que al hacer una revisión de los trámites de inscripción por fedatarios públicos, de los mil 766 fedatarios, solo el 11.8% cumplió con los requisitos para renovar su registro.

El 70% son empresas fantasma o factureras

De acuerdo con El Universal, al aplicar modelos de redes neuronales que contienen información como la factura electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros, la autoridad fiscal encontró que se obtiene una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasma, comparados con los que se inscriben en sus oficinas.

Los inscritos por fedatarios ofrecen servicios en el sector energético y financiero

La dependencia resaltó que los inscritos por fedatarios ofrecen principalmente servicios en el sector energético y financiero, y que el 37.2% de las ventas realizadas al sector público fueron productos y servicios del sector de hidrocarburos tales como petróleo, gas y gas natural. Por otro lado, señaló que los contribuyentes registrados que tienen relación con el sector privado prestan principalmente servicios de casas de cambio e instituciones bancarias, tales como provisión de servicios de tarjetas de crédito, monederos electrónicos y vales en general, los cuales representan el 31.6% de sus ventas.

Cancelación de cuentas de fedatarios

Asimismo, el SAT explicó que a inicios de 2002 se estableció el sistema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a través del fedatario público por medios remotos, donde se otorgan cuentas y funciones para el ingreso a los sistemas institucionales a los fedatarios, lo que les permiten realizar la inscripción de personas morales y físicas. Sin embargo, con las modificaciones realizadas en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, se estableció que los fedatarios incorporados a dicho esquema debían presentar el primer aviso de renovación de vigencia entre mayo y julio, de acuerdo conLa Jornada. No obstante, la autoridad dio a conocer que mil 22 fedatarios no presentaron su aviso y adicionalmente más del 50% no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron, por lo cual serán cancelados. Con información de El Universal y La Jornada. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-detecta-que-notarios-y-corredores-publicos-dan-de-alta-ante-el-fisco-factureras https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/22/economia/ofensiva-del-sat-contra-factureras-y-empresas-fantasmas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.