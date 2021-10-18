El Visor de deducciones personales recientemente muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó el Visor de deducciones personales, con la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Dicha herramienta sirve para que las personas físicas revisen cómo se están precargando sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), para la declaración anual. Así podrán hallar, por ejemplo, si un CFDI no está catalogado como deducible porque el método de pago inscrito es en efectivo, cuando en realidad se hizo con tarjeta. Si los contribuyentes encuentran una inconsistencia, tendrán que pedirle al emisor del CFDI que lo corrija, antes de que concluya el año.

Visor de deducciones personales con información del 2021

El SAT lanzó la herramienta desde hace un par de años, y de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, recientemente el sistema ya muestra la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021. En este contexto, Fiscalia recomienda que los contribuyentes hagan una revisión de los CFDI disponibles, para estar en condiciones de hacer las gestiones necesarias de corrección con suficiente anticipación al cierre del ejercicio. Puedes acceder al visor, con tu RFC y contraseña o e.firma, aquí.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16404

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