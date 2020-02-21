A finales de 2019, los grandes contribuyentes debían más de 230 mil millones de pesos al SAT. Ahora, el SAT empieza a reclamar esos pagos. Desde el viernes pasado, el Servicio de Administración Tri...

A finales de 2019, los grandes contribuyentes debían más de 230 mil millones de pesos al SAT. Ahora, el SAT empieza a reclamar esos pagos. Desde el viernes pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado reclamando pagos de miles de millones de pesos a empresas del rubro de grandes contribuyentes. El total que ha exigido en sólo estos días sobrepasa los 22 mil millones de pesos. Hasta ahora, el SAT se ha enfocado en Alsea, América Móvil y Walmart. Este tipo de empresas son una muy buena fuente de ingresos para el SAT. Actualmente, la cantidad de dinero de personas morales que se encuentra en litigios y amparos de acuerdo a Buenrostro equivale al presupuesto de los principales programas del gobierno por hasta seis años.

¿Por qué Raquel Buenrostro va por los grandes contribuyentes?

Según estimaciones de la jefa del SAT, entre 2013 y 2018, los grandes contribuyentes solamente pagaron 2.2% de impuestos. En cambio, las personas físicas asalariadas pagan el 35%. Al cierre de 2019, los grandes contribuyentes tenían una deuda con el SAT por 231 mil millones de pesos. Esto representa el 32% de todos los créditos fiscales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a finales del año pasado 111 mil créditos fiscales estaban controvertidos; es decir, los contribuyentes promovieron algún medio de defensa. Esto representa un monto de 443 mil millones de pesos. Estos reclamos del SAT forman parte del plan ABC de Buenrostro: aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal, así como combatir la corrupción. Desde su llegada al puesto, la jefa del SAT ha dicho que planea aumentar la recaudación sin implementar una reforma. Perseguir estos créditos fiscales es una buena forma de lograrlo, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Con información de El Economista

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