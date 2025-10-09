El Gobierno propone nuevas medidas para combatir la evasión fiscal, suspender sellos digitales y sancionar a redes de factureras. El RFC tendrá controles más estrictos y se contemplan penas más severas El Gobierno federal anunció nuevas medidas para combatir la evasión fiscal y detener la creación de empresas fachada que simulan operaciones, como parte del Paquete Económico 2026 actualmente en discusión en el Congreso. Las disposiciones buscan reforzar el control sobre el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y endurecer las sanciones contra las redes dedicadas a la emisión de facturas falsas. Durante la conferencia matutina, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que las nuevas reglas tienen como objetivo fortalecer la recaudación, garantizar la equidad tributaria y alinearse con la reforma constitucional de 2024 al artículo 19, que tipificó la compraventa de comprobantes fiscales falsos como delito grave.

📊 Reglas más estrictas para el RFC y firmas electrónicas

Uno de los principales cambios será en el proceso de inscripción al RFC. “El RFC y la firma ya no se dan el mismo día, como antes. Ahora las empresas deberán comprobar el domicilio real que están registrando y no el de un socio o accionista que pueda simular operaciones para evadir impuestos”, explicó Martínez. El SAT indicó que estas nuevas medidas buscan cerrar espacios a la simulación fiscal y asegurar que las empresas registradas cuenten con actividad real, infraestructura comprobable y presencia legal en el domicilio que reportan.

Medida Objetivo Impacto esperado Validación del domicilio fiscal Evitar el uso de domicilios falsos o prestados Mayor control en el RFC Separación de RFC y firma electrónica Impedir el registro exprés de empresas fantasma Reducción de operaciones simuladas Suspensión de sellos desde el inicio del proceso Evitar que continúe la facturación falsa durante la investigación Disuasión inmediata de prácticas ilegales

⚖️ Procedimiento más rápido y sanciones más severas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso la creación de un procedimiento abreviado para sancionar la emisión de comprobantes falsos, el cual no excederá de 24 días y permitirá suspender el sello digital desde el inicio del proceso. Durante este periodo, los contribuyentes mantendrán su derecho de audiencia para presentar pruebas o aclaraciones. Además, socios, accionistas o representantes legales involucrados en la emisión de facturas falsas quedarán inhabilitados para inscribir nuevas empresas. Por su parte, quienes adquieran estos comprobantes deberán corregir su situación fiscal o perderán también su sello de facturación. El proyecto también contempla la prisión preventiva oficiosa para quienes participen en redes de factureras, lo que refuerza el enfoque penal de la estrategia y envía un mensaje de cero tolerancia a las prácticas de evasión.

🔎 Hacia un sistema fiscal más justo

Martínez Dagnino subrayó que estas reformas no buscan crear nuevos impuestos, sino reforzar la recaudación existente y asegurar un “piso parejo” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con ello, el Gobierno pretende cerrar el paso a la creación de empresas fantasma, fortalecer la legalidad en el sistema tributario y proteger los ingresos públicos destinados al desarrollo social.