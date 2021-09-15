La Miscelánea Fiscal dice que antes los contribuyentes abusaban de las deducciones de créditos incobrables. Ahora, se propone que solamente se podrán deducir cuando se agoten todos los medios legal...

La Miscelánea Fiscal dice que antes los contribuyentes abusaban de las deducciones de créditos incobrables. Ahora, se propone que solamente se podrán deducir cuando se agoten todos los medios legales. El 8 de septiembre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó el Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados. Una de las propuestas en la Miscelánea Fiscal tiene que ver con las deducciones de personas morales. Se busca establecer que existe notoria imposibilidad de cobro de los créditos hasta el momento en que el contribuyente agote los medios legales para conseguir el cobro y que aun teniendo derecho a este no fue posible su recuperación. Para esto se propone una modificación del artículo 27, fracción XV, inciso b) de la Ley del ISR.

Contribuyentes abusaban de la deducción

En entrevista con Reforma, Miguel Ángel Tavares, vicepresidente de la Comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que con este cambio solamente se podrán deducir las cuentas incobrables cuando se hayan agotado todos los recursos legales. Esta propuesta se instauró debido a que se detectaron abusos en la deducción de créditos incobrables. Al parecer, los contribuyentes argumentaban que no era posible recuperar los montos cuando en realidad no habían agotado todos los medios legales para hacerlo. En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, socio de Holland & Knight, dijo que la situación económica actual significa que hay un alto incumplimiento de pagos. Así, la medida podría afectar a empresas que necesiten flujo para sus operaciones. Con información de Reforma e IDC Online https://www.reforma.com/complica-hacienda-deducciones/gr/ https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/09/09/decalogo-la-propuesta-de-reforma-fiscal-2022

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