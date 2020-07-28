Las comisiones de hacienda y crédito público del Senado y de la Cámara de Diputados trabajarán en conferencia los temas del periodo extraordinario, para que éstos lleguen al pleno con la “pre aprobación de los grupos parlamentarios” La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2021 se analizará bajo el esquema de parlamento abierto. Así lo aseguró Alejandro Armenta Mier, presidente de la comisión de hacienda y crédito público del Senado. El legislador adelantó que como parte de un ejercicio inédito, la LIF 2021 se analizará con los sectores productivos del país en parlamento abierto. Esto será durante el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. “Queremos que el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2021 sean promotores de la inversión, que nos ayuden a recuperar el empleo y a reactivar economía”, dijo el senador de Morena. Armenta Mier dijo que el presidente de la junta de coordinación política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aprobó que de manera coordinada con todos los grupos parlamentarios, se haga el parlamento abierto con los sectores productivos del país. De acuerdo con el senador, las comisiones de hacienda y crédito público del Senado y de la Cámara de Diputados trabajarán en conferencia los temas del periodo extraordinario, para que éstos lleguen al pleno con la “pre aprobación de los grupos parlamentarios”. Puedes ver la información que publicó el Senadoaquí/ Fecha de publicación: 21 de julio de 2020.

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