Existe incertidumbre entre los contribuyentes, porque la actual aplicación del SAT para presentar la declaración anual de persona física no incluye un apartado para la presentación del ISSIF Alguna...

Existe incertidumbre entre los contribuyentes, porque la actual aplicación del SAT para presentar la declaración anual de persona física no incluye un apartado para la presentación del ISSIF Algunas personas físicas están obligadas a presentar la Información sobre su Situación Fiscal (ISSIF), como parte de su declaración anual, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto lo establece el Artículo 32-H, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Existe incertidumbre sobre el ISSIF entre las personas físicas

Pero de acuerdo con Fiscalia, existe incertidumbre entre los contribuyentes, porque la actual aplicación del SAT para presentar la declaración anual de persona física no incluye un apartado para la presentación del ISSIF. Por eso, a través de la Cuarta Reunión Trimestral 2023 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, se solicitó al SAT orientación sobre cómo deben proceder las personas físicas obligadas a presentar esta información.

Preguntas al SAT sobre el ISSIF

El artículo indica que las preguntas planteadas a la autoridad fiscal fueron las siguientes:

¿Habrá una actualización de la aplicación de declaración anual para incorporar el ISSIF?

¿O se considerará alguna disposición que facilite o exima a las personas físicas de esta presentación?

El SAT trabaja en una actualización para la presentación de la ISSIF

Como parte de su respuesta, el SAT informó que se está trabajando en la actualización de la aplicación, para que los contribuyentes obligados a presentar la ISSIF puedan cumplir en términos de las disposiciones fiscales.