Los impuestos se mantendrán prácticamente iguales y no habrá ningún ajuste en ese aspecto, señaló el subsecretario de Hacienda El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, anticipó que el último Paquete Económico 2024 de la actual Administración no contendrá "sorpresas" de reformas fiscales ni aumento de impuestos. En la clausura de la Primer Semana Fintech, el subsecretario afirmó que los lineamientos generales para el Presupuesto 2024 son coherentes con los presupuestos anteriores, manteniendo una política de endeudamiento estable que ha sido consistente durante los últimos cinco años. En términos de reformas fiscales, Yorio aclaró que no se modificará la estructura fiscal actual. Los impuestos se mantendrán prácticamente iguales y no habrá ningún ajuste en ese aspecto. La Ley de Ingresos se mantendrá sin aumentos de impuestos ni reformas fiscales. Hacienda ha estado refinanciando la deuda con el propósito de entregar finanzas sólidas a la próxima Administración, eliminando presiones financieras. Post-pandemia del Covid-19, México ha experimentado un cambio estructural en su crecimiento, alcanzando entre un 3 y 4 por ciento, respaldado por un aumento en la Inversión Extranjera Directa (IED) y la relocalización de empresas. Yorio señaló que, a diferencia de hace un año cuando se hablaba de recesión, tanto Estados Unidos como México no presentan indicios de recesión en la actualidad. El crecimiento económico mexicano se ha mantenido en el rango del 3 al 4 por ciento. La presentación del Paquete Económico 2024 está programada para el próximo 8 de septiembre.