El fraude puede ser cualquier crimen en que por lucro se usa el engaño como el principal modus operandi Ante la detección de un fraude contable o fiscal en México, los profesionales tienen obligaci...

El fraude puede ser cualquier crimen en que por lucro se usa el engaño como el principal modus operandi Ante la detección de un fraude contable o fiscal en México, los profesionales tienen obligaciones específicas, dependiendo de su rol y responsabilidad dentro de la organización. En el operar de su práctica profesional, las personas responsables de realizar o de auditar los estados financieros de una entidad son susceptibles a identificar indicios de fraude, según señala Fiscalia. En ese sentido, es relevante identificar este fenómeno desde una perspectiva corporativa y legal, para conocer los alcances que pueden alcanzarse cuando se detecta un fraude.

¿Qué es el fraude y cuáles son sus modalidades?

La consultora explica que, en términos generales, el fraude puede ser cualquier crimen en que por lucro se usa el engaño como el principal modus operandi. Abordando el tema desde el derecho penal mexicano, el fraude está previsto en el Artículo 386, primer párrafo, del Código Penal Federal (CPF) como: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”. Por la anterior definición legal, Irma Griselda Amuchategui Requena, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que la conducta típica del fraude presenta dos modalidades:

Engañar a alguien: dar apariencia de verdad a lo que es mentira o provocar una falsa concepción de algo

Aprovecharse del error del pasivo (víctima): una persona comete un error, el cual será aprovechado para cometer el ilícito.

Fiscalia señala que cada estado podrá tener variaciones en la definición del fraude, por lo que habrá que atenerse a cada diferencia, según señale el Código Penal del estado en donde se haya realizado el delito.

Fraudes en los estados financieros

En el artículo se indica que de acuerdo con Wells, exfuncionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), las mecánicas usadas para cometer fraude relacionados con los estados financieros son los siguientes: