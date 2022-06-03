Tan sólo por sueldos y salarios, el padrón de contribuyentes cuenta con 50 millones de personas que deben tramitar la Constancia de Situación Fiscal. En días recientes, cientos de contribuyentes han atiborrado las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para tramitar su Constancia de Situación Fiscal. Por ello, la autoridad fiscal abrirá sus oficinas en fin de semana para evitar saturación por este trámite. https://twitter.com/SATMX/status/1532822219356790784 Mediando sus redes sociales, el SAT informó que ampliarán sus horarios en las oficinas los sábados 4, 11 y 18 de junio de 9 a 16 horas para que los trabajadores puedan obtener este documento. La autoridad recordó que el trámite de la Constancia no requiere cita y los contribuyentes solo deben llevar una identificación oficial vigente.

50 millones necesitan hacer el trámite

Guillermo Mendieta, contador público y socio de Mendieta & Asociados, comentó a Reforma que tan sólo por sueldos y salarios, el padrón de contribuyentes cuenta con 50 millones de personas que deben hacer este trámite. Este documento tiene los datos que necesitan las empresas para cumplir con los nuevos requisitos que impuso el fisco para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su nueva versión 4.0, incluidos los recibos de nómina, que será obligatorio a partir del 1 de julio. Diana Bernal, ex procuradora para la Defensa del Contribuyente, dijo a MVS Noticias que no hay sustento legal que establezca que los patrones no puedan pagar el salario a los trabajadores que no entreguen su Constancia de Situación Fiscal, sin embargo es necesaria para que los empleadores puedan timbrar los recibos de nómina.