En sustitución del número que quedará temporalmente suspendido, el órgano fiscal puso otro a disposición de los contribuyentes.

En sustitución del número que quedará temporalmente suspendido, el órgano fiscal puso otro a disposición de los contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó mediante un comunicado de prensa, que el centro de atención telefónica MarcaSAT estará fuera de servicio temporalmente a partir del 1 de octubre.

El número telefónico 5562 722 728, perteneciente al servicio MarcaSAT de atención telefónica, se encontrará temporalmente suspendido; sin embargo la dependencia ha puesto a disposición como remplazo temporal el siguiente número, 5544 402 241.

https://twitter.com/SATMX/status/1311676694751842304

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Con información del SAT.

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