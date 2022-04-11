El SAT advirtió que diversos usuarios han recibido mensajes en su celular con supuestos saldos a favor. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó de un...

El SAT advirtió que diversos usuarios han recibido mensajes en su celular con supuestos saldos a favor. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó de un nuevo fraude en el que supuestamente se avisa a los contribuyentes de su saldo a favor, por mensajes de texto. De acuerdo con el órgano recaudador, diversos usuarios han recibido mensajes en su celular con supuestos saldos a favor, en el que pide al contribuyente ingresar a un enlace, con el cual pueden robar sus datos personales. El fisco ejemplificó el mensaje que han denunciado los contribuyentes como fraude: “Usted tiene saldo a favor, para solicitar su devolución ingrese al siguiente enlace”. Un saldo a favor sucede cuando, al realizar un cálculo de impuestos, resulta que el contribuyente pagó más de lo que debía, por lo que se puede solicitar que le sea devuelta la cantidad.

¿Como evitar el fraude?

De acuerdo con El Financiero, para no caer en fraudes, es importante contemplar los siguientes puntos: