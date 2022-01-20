El año pasado, las grandes empresas pagaron 208 mil 901 millones de pesos, esto es siete mil 99 millones de pesos menos de lo que se logró en 2020. La recaudación a través de la fiscalización a grandes contribuyentes cayó 8.5 por ciento durante 2021, a pesar de que el número de firmas revisadas de ese tamaño aumentó 40 por ciento, según datos de El Heraldo. En 2021, las grandes empresas pagaron 208 mil 901 millones de pesos, esto es siete mil 99 millones de pesos menos de lo que se logró en 2020. En tanto, las firmas a las que se les cobró sumaron mil 248, esto es 356 más que el año que inició la crisis sanitaria, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “El gobierno ha mantenido una mayor fiscalización porque necesita los recursos, pero lo que logró en 2020 difícilmente se va a repetir, fueron recursos que se debían de años atrás y que no se vuelven a cobrar”, explicó al medio Eugenio Grageda, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight. Durante el primer semestre de 2021, loscréditos fiscales de los grandes contribuyentes llegaron a 370 mil millones de pesos; esto representa un aumento de 45% frente al mismo periodo de 2020, de acuerdo con lo reportado por este medio. También hay que recordar los cobros millonarios que hizo el SAT el año pasado a empresas como BBVA, IBM y Walmart. Desde antes de que se presentara el Paquete Económico 2022, Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, dijo que uno de los ejes centrales sería la fiscalización. Sin embargo, Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, indicó que la fiscalización no es una fuente permanente de ingresos, por lo que, el SAT no mantuvo ese nivel recaudatorio.

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