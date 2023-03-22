Profesionistas y cámaras empresariales denuncian fallas en la plataforma de la autoridad y la complejidad de la interfaz de la declaración anual Las cámaras empresariales y asociaciones de profesionistas solicitaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga para la declaración anual de personas morales 2022. Las fallas presentadas en la plataforma de la autoridad, así como los cambios realizados a la interfaz que la hacen más compleja, han dificultado el cumplimiento de esta obligación, según la consultora Fiscalia. La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, Rosa Isela Ramírez, señaló a Expansión que es necesario conceder una prórroga debido a los problemas que están enfrentando los contribuyentes con las aplicaciones del SAT para cumplir con la obligación. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) también ha solicitado una prórroga debido a las intermitencias en la presentación de las declaraciones. El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) destacó los problemas que impiden el cumplimiento a tiempo de la presentación de la declaración anual, como las validaciones que posiblemente no den tiempo para realizar las correcciones necesarias en las declaraciones mensuales, el riesgo de que los contribuyentes pierdan el estímulo RESICO si no cumplen con la declaración dentro del plazo establecido, la posibilidad de mal interpretar algunas manifestaciones de información y la mayor inversión de tiempo para la captura y revisión del correcto llenado de la declaración. Fiscalia ha destacado que no sólo es necesaria una prórroga, sino también un detallado escrutinio del nivel de detalles de la información que se está solicitando y de la manera en que estos datos serán utilizados por la autoridad, ya que todas estas modificaciones a los sistemas y a la cantidad de datos solicitados representan costos para los contribuyentes que son absorbidos única y exclusivamente por cada uno de ellos.