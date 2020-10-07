Los casos de COVID-19 no deben de considerarse como riesgo laboral, eso aumentaría la prima del seguro, además los contagios se dan en la comunidad y no en el centro de trabajo, argumentó el gremio...

Los casos de COVID-19 no deben de considerarse como riesgo laboral, eso aumentaría la prima del seguro, además los contagios se dan en la comunidad y no en el centro de trabajo, argumentó el gremio exportador. La Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) hizo tres peticiones al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores. Uno de ellos es que los casos de Covid-19 no se consideren como riesgos de trabajo. “Que no se consideren los casos de coronavirus como riesgos de trabajo porque aumentaría la prima de seguro y pago de cuotas patronal para las empresas”, solicitó el presidente del Consejo Nacional de IMMEX, Luis Aguirre Lang. Durante la semana de conferencias virtuales en materia laboral de la industria exportadora, el presidente del consejo de IMMEX, Luis Aguirre, comentó que como grandes contribuyentes de la industria exportadora de México le pidió tres prioridades al presidente López Obrador.

Las 3 peticiones que pidió el IMMEX al presidente y legisladores son:

Que no se tome como riesgo laboral la enfermedad del coronavirus (COVID-19), porque aumentaría la prima del seguro y las cuotas patronales del seguro social. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinde incapacidades a los trabajadores enfermos del COVID-19, pues los contagios son en las comunidades y no en los centros de trabajo. Los centros de trabajo están cumpliendo con los protocolos de sanidad. Que el IMSS apoye para obligar un resguardo domiciliario a personal vulnerable, con las incapacidades laborales, al mismo tiempo que las empresas siguen pagando la seguridad social y los salarios. También se sugirió un permiso COVID-19 para las personas vulnerables.

"Un permiso Covid-19 aliviará y dará color a las operaciones de la manufactura global en México, lo mismo que a todos los agentes económicos que hacemos hoy la economía nacional", destacó Luis Aguirre. Aseguró que en la etapa de revaloración a la industria del comercio exterior se deben considerar esas tres prioridades antes mencionadas. “Como grandes contribuyentes y grandes empleadores, la industria de exportación mexicana, hoy IMMEX, en la etapa de revaloración del comercio exterior para México, pide tres prioridades al Presidente de México y a los legisladores en nombre del interés nacional, que se aseguren tres prioridades que equivalen a tres de cal por las que van de arena”, dijo Luis Aguirre.

Gasto por riesgo laboral se incrementó 11,5%

La pandemia por coronavirus provocó que en el segundo trimestre del año los pagos por riesgo laboral se incrementaran en 11.5% con respecto al mismo periodo del 2019, según el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT). En el segundo trimestre del 2020 (abril a junio) las instituciones de salud destinaron 912,300 millones de pesos para afrontar el riesgo laboral del personal médico que estaba en primera línea. Con información de Reforma. https://www.reforma.com/piden-descartar-casos-de-covid-como-riesgo-laboral/gr/ar2043272?md5=a776192f10d17849555aa79a239c310e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=elemento\_web&utm\_medium=email&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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