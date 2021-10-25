Los dictámenes de la Miscelánea Fiscal no incluyen cambios, por lo que las propuestas más polémicas se mantienen intactas. Entre ellas, la que plantea prisión para contadores públicos y auditores. ...

Los dictámenes de la Miscelánea Fiscal no incluyen cambios, por lo que las propuestas más polémicas se mantienen intactas. Entre ellas, la que plantea prisión para contadores públicos y auditores. El día de hoy las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado votarán los dictámenes de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2022. Es importante destacar que no hay cambios importantes en el dictamen de la Miscelánea Fiscal que llegó de la Cámara de Diputados; así, pasarán intactas las propuestas sobre la obligatoriedad del RFC para mayores de edad, las limitantes a deducciones y de cárcel para contadores públicos y auditores. Por otro lado, también se mantienen intactos los principales parámetros macroeconómicos. Por ejemplo, el crecimiento del PIB se estima 4.1%, el precio del barril de petróleo de exportación será de 55.1 dólares y el tipo de cambio será de 20.3 pesos por dólar.

Despachos de contadores podrían rechazar auditorías

Como parte de los cambios fiscales para 2022, el Ejecutivo propone establecer nuevamente los dictámenes obligatorios para determinados contribuyentes. Para hacer esto, se busca reformar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). Además, se propone que el contador público inscrito que elabore el dictamen de estados financieros, informe a la autoridad fiscal incumplimientos, o conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal. Esto se quiere hacer con la adición de un tercer párrafo a la fracción III del artículo 52 del CFF. En caso de que el contador al elaborar el dictamen, detecte que su cliente pudo cometer un delito y no informe a la autoridad, se considerará encubrimiento de delitos fiscales. Esto se quiere establecer con la adición de una fracción III al artículo 96 del CFF.

Este último cambio conlleva penas de tres meses a seis años de prisión para contadores. En las últimas semanas, varias organizaciones de contadores públicos se han unido para denunciar la propuesta.

Entre ellas está Laura Grajeda, presidenta entrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En entrevista con El Financiero, explicó que si pasa la propuesta, algunas firmas y despachos podrían negar trabajados de auditoría para no corres riesgos.

Se espera que los dictámenes se aprueben sin muchos problemas y que pasen al pleno del Senado para el martes.

Con información de El Financiero y Reforma https://www.reforma.com/toca-a-senado-revision-de-paquete-fiscal/ar2284229 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/25/dictamen-del-senado-ratifica-rfc-a-mayores-de-edad-y-prision-a-contadores/

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