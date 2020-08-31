Sólo el 37% de la economía en México se encuentra bancarizada y esto facilita enormemente el lavado de capitales. Los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la economía informal, así como la falta de certeza jurídica en casos de blanqueo de capitales son las principales vulnerabilidades que existen en México, según reporta El Economista. Los resultados preliminares de la segunda ENR de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, arrojaron que la delincuencia organizada es la principal amenaza del blanqueo de dinero en México. Según los resultados, son 19 las organizaciones delictivas que están clasificadas como las de mayor impacto, mismas que se dedican a actividades delictivas como:

Tráfico de drogas

Extorsión

Secuestro

Tráfico de migrantes y de especies

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