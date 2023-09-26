La preinscripción Registro Federal de Contribuyentes se puede realizar en línea, pero el trámite se debe concluir en las oficinas del SAT El 18 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración ...

La preinscripción Registro Federal de Contribuyentes se puede realizar en línea, pero el trámite se debe concluir en las oficinas del SAT El 18 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que, de enero a julio de 2023, se inscribieron 1 millón 463 mil 858 personas físicas y morales al padrón del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De este total de nuevos contribuyentes, 1 millón 403 mil 583 son personas físicas, lo que representó un incremento de 135%, en comparación al mismo periodo de 2022. El registro de personas morales se ubicó en 60 mil 275, lo que significó un aumento de 55% con respecto al año anterior. La incorporación de personas físicas por medios masivos aumentó 47%, al pasar de 158 mil 911 realizadas en el periodo de enero a julio de 2022 a 233 mil 134 en el mismo periodo de 2023. Lo anterior derivado del aumento en las solicitudes de inscripción masiva, particularmente mediante la ficha 40/CFF: Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores, las cuales pasaron de 44 mil 552 a 45 mil 735 solicitudes.

Requisitos para realizar la inscripción al RFC

En este contexto, el SAT informó que los requisitos para realizar la inscripción al RFC son los siguientes:

Personas físicas

CURP. Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses. Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal. Acuse de preinscripción en el RFC, si se inició la solicitud a través del Portal del SAT. Se puede comenzar aquí.

Personas morales

Documento constitutivo protocolizado (copia certificada). Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses. Poder notarial en caso de representación legal, que acredite la personalidad del representante legal (copia certificada), o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante fedatario público (original). Identificación oficial vigente y en original del representante legal. Documento constitutivo o acta protocolizada que deberá contener de manera explícita y por escrito la clave del RFC válida, de cada uno de los socios, accionistas o asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, en original. Manifestación por escrito que contenga las claves del RFC válidas de los socios, accionistas o asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, en caso de que no se encuentren dentro del documento constitutivo, en original. Acuse de preinscripción en el RFC, en el caso de haber iniciado la solicitud a través del Portal del SAT mismo que se realiza aquí.

Para concluir el trámite, los contribuyentes deben acudir a las oficinas del SAT con cita registrada en citas.sat.gob.mx