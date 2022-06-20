El estímulo por litro de gasolina magna será de 5.49 pesos, de Premium de 4.63 pesos por litro; mientras que por litro de diésel será de 6.03 pesos. La Secretaría de Hacienda y Credito Publico (SHCP) informó el pasado viernes que seguirá sin cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y diésel. La SHCP emitió el decreto por el que mantiene los descuentos del 100% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Del 18 al 24 de junio mantendrá el subsidio de 100% al IEPS en gasolinas y diésel, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El estímulo por litro de gasolina magna será de 5.49 pesos, de Premium de 4.63 pesos por litro; mientras que por litro de diésel será de 6.03 pesos. Asimismo, Hacienda informó que seguirá con los estímulos complementarios a importadores y refinadores de gasolinas. El estímulo será de 7.01 pesos por litro de magna, 7.98 pesos por litro de Premium y 7.71 pesos por litro de diésel. La dependencia encargada de las finanzas públicas dejó de recaudar poco más de 70,000 millones de pesos (mdp) de enero a abril, producto del subsidio a las gasolinas, de acuerdo con Expansión. Hacienda tenía presupuestado recaudar 90,259 mdp para el primer cuatrimestre de 2022, pero sólo se recaudaron 20,241 mdp, según el informe de las finanzas y deuda públicas de abril. “No van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del viernes pasado.

El precio de combustible en otros sexenios

AMLO dijo que mientras en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la gasolina magna tuvo incrementos de 22.9% y 42.8%, respectivamente; al mes de abril de 2022 se ha registrado una disminución de 3.4%. Agregó que con Calderón la gasolina Premium aumentó 49.9%, con Peña Nieto 48.6% y hasta abril de este año ha registrado una disminución de 3.9%. En lo que respecta al diésel, López Obrador comentó que en su gobierno ha tenido una disminución de 3.9%, mientras que con Peña Nieto tuvo un aumento de 48.6% y con Felipe Calderón 49.9%.