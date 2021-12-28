El adeudo de la cantante se dio a conocer por medio de un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación. A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que Belinda, cantante y actriz mexicana, adeuda un monto de más de siete millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con la publicación, Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de la intérprete, deberá presentarse en su carácter de tercero interesado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La representante de Belinda Peregrin Schull cuenta con un plazo de 30 días contados a partir del día hábil siguiente al de la última publicación del edicto ordenado. En caso de no presentarse, se le harán llegar notificaciones mediante boletín electrónico, como lo establece el artículo 315 en cita, en relación con el artículo 67, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además, se harán diversas publicaciones en por lo menos tres ocasiones, separadas cada una por siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa informaron que se publicó el mandamiento de ejecución emitido el 11 de febrero de 2020 y el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo levantada el 18 de febrero de 2020, “a través de la cual se pretende hacer efectivo el cobro del crédito fiscal en cantidad de $7,235,769.00 (siete millones doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos). Hasta el momento, Belinda no ha hecho ninguna declaración al respecto.