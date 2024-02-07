El monto máximo por el que puede prestar el servicio de representación y defensa legal aplica a partir del 1 de febrero de 2024 en adelante El 10 de enero de 2024, se publicaron en el Diario Oficia...

El monto máximo por el que puede prestar el servicio de representación y defensa legal aplica a partir del 1 de febrero de 2024 en adelante El 10 de enero de 2024, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los valores diarios, mensuales y anuales de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigentes a partir del 1 de febrero. Los valores actualizados de la UMA para el año 2024 son los siguientes:

Diario: 108.57 pesos

Mensual: 3,300.53 pesos

Anual: 39,606.36 pesos.

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que el monto máximo por el que puede prestar el servicio de representación y defensa legal del 1 de febrero de 2024 en adelante, es de 1 millón 188 mil 841.50 pesos. Lo anterior lo establece el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Prodecon, que indica lo siguiente: Los servicios que regula esta Ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo. Tratándose de los servicios de representación a que hace referencia la fracción II del artículo 5, únicamente se proporcionarán cuando el monto del asunto no exceda de treinta veces el salario mínimo del Distrito Federal elevado al año. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: febrero de 2024.