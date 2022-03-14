La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la segunda edición de su Manual de orientación tributaria, para los jóvenes que están por entrar al mundo laboral. E...

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la segunda edición de su Manual de orientación tributaria, para los jóvenes que están por entrar al mundo laboral. El objetivo del manual es fomentar la cultura contributiva y que los pagadores de impuestos tengan la información necesaria en materia tributaria, explicada de manera sencilla. Entre los temas que se exponen en el manual se encuentran los siguientes:

¿Qué son las contribuciones?.

Información tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales.

Los diferentes regímenes fiscales que existen.

Deducciones personales en materia de ISR.

Obligaciones fiscales ante el IMSS e Infonavit.

En el manual también se explica el papel de la Prodecon como ombudsman fiscal, que defiende los derechos de los contribuyentes.

Puedes ver el nuevo Manual de orientación tributaria que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: marzo de 2022.