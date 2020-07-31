En lo que va del año, el SAT ya recaudó 15% más del total de 2019 por concepto de auditorías. En lo que va de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos ...

En lo que va del año, el SAT ya recaudó 15% más del total de 2019 por concepto de auditorías. En lo que va de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019. Además, esto representa un nuevo récord de recaudación para las auditorías. Durante el primer semestre de 2019, el fisco consiguió 94 mil millones de pesos por este concepto; en 2018, el monto fue de 86 mil millones de pesos para ese periodo. Desde el año 2000, cuando estos reportes se hicieron públicos, no se ha conseguido una recaudación así en un semestre. Los 269 mil millones de pesos obtenidos se pueden clasificar así:

177 mil millones de pesos: ingresaron en efectivo.

91 mil millones de pesos: ingresos virtuales; es decir, disminuciones de saldos a favor, reducciones de pérdidas fiscales, amortizaciones, etc.

Uno de los puntos más importantes de este récord es que el SAT no ha aumentado tanto el número de auditorías. En el periodo, el fisco realizó 36 mil de estos procedimientos. En cambio, en el primer semestre de 2019, llevó a cabo 29 mil. Entonces, el aumento de recaudación no se debe a un aumento excesivo de procedimientos. De acuerdo con el fisco, todo se debe a una mejor efectividad. Con esto se refiere a que, actualmente, el 97% de las auditorías terminan en alguna observación de la autoridad; es decir, cada procedimiento consigue más resultados. Al final, todo esto significa que por cada peso que el SAT invierte en auditorías, recibe 144 pesos.

El SAT rompe récords

Este no es el único resultado positivo que ha conseguido el fisco. Ayer se dio a conocer que entre enero y junio de este año, la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT recaudó 64 mil millones de pesos en efectivo. Esta cifra récord representa varios logros para el SAT; por ejemplo:

Un aumento de 208% frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2019, cuando se recaudaron 20 mil millones de pesos.

También es un aumento de casi cinco veces frente al mismo periodo de 2018, cuando el fisco recaudó 13 mil millones de pesos.

Además, según el SAT, el 94% de lo recaudado se logró por autocorreción; es decir, sin necesidad de pasar a instancias de judicialización.

En este periodo, solamente se recaudaron 3,500 millones de pesos por procesos de judicialización.

Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-sat-exprime-hasta-las-piedras-con-auditorias-y-recauda-como-nunca

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