60% de las trabajadoras del hogar no pueden faltar por enfermedad porque les descuentan el día, según la revista de derechos humanos. Hay la preocupación de que, ante esta contingencia sanitaria del Covid-19, disminuya más el número de nuevas trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS, dijo el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza. Destacó que desde el 1 de abril que arrancó el programa de afiliar a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hasta junio de 2019 se afiliaron 4 mil 890 trabajadoras al seguro. Hasta febrero ya había 19 mil 658 trabajadoras domésticas afiliadas. Esto representó un aumento de 1,195.2% en comparación al número de trabajadoras del hogar que estaban afiliadas en la llamada “modalidad 34” de afiliación al IMSS. En este esquema se puede inscribir a la trabajadora con un pago anual. Si bien esta modalidad existe desde 1997, sólo 3 mil 848 trabajadoras domésticas estaban inscritas. Sin embargo, la tasa de crecimiento decreció en los últimos seis meses. En julio del año pasado era de 27.6% y en febrero llegó a 4.3%. Según el funcionario, existe el temor de que, debido a la crisis económica ocasionada por el coronavirus, el ritmo de afiliación baje todavía más. “Hacemos un llamado respetuoso a empleadores y a autoridades, que tienen interés y competencia, a preservar esas fuentes de empleo y sus ingresos a este sector tan marginado históricamente”, dijo.

Día internacional de las trabajadoras del hogar

El 30 de marzo fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, conmemorando esta fecha y considerando la situación por el coronavirus Covid-19, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) hizo un llamado al Estado Mexicano y a la sociedad. Las trabajadoras denunciaron que, debido a la coyuntura, en muchos casos sus patrones las han despedido o suspendido la relación laboral sin darles pago alguno. Pidieron a los empleadores de las trabajadoras que ante esta contingencia les paguen el salario íntegro aunque las trabajadoras no estén laborando, e inscribirlas al seguro social con el programa piloto del IMSS. En el caso de las trabajadoras del hogar que tienen que asistir a trabajar, que los empleadores aseguren todas las medidas de seguridad e higiene que recomiendan las autoridades del país. Con información de Factor Capital Humano. Puedes revisar la revista de derechos humanos de las trabajadoras del hogar ***aquí***y puedes revisar el comunicado de la Sinactraho aquí. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: Ya puedes dar de alta a tu trabajadora doméstica ante el IMSS

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