Los patrones están obligados a presentar dicha información a través de la Declaración anual de riesgos de trabajo Las empresas deben pagar una prima de seguros al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto lo tienen que hacer para cubrir a sus trabajadores ante la posibilidad de sufrir un accidente en el lugar de trabajo. Lo anterior lo establece el Artículo 32, fracción V, del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de Empresas (RACERF). La prima se debe calcular con base en la siniestralidad o accidentes en el lugar de trabajo. Es decir, no se toman en consideración los accidentes que sufren los trabajadores en el trayecto hacia sus trabajos o en su casa, sino únicamente los sucesos ocurridos en el recinto del negocio durante el año. (Imagen: El Contribuyente)

Declaración anual de riesgos de trabajo

Los patrones están obligados a presentar dicha información a través de la Declaración anual de riesgos de trabajo. La declaración se presenta durante febrero del año siguiente a aquél por el que se determine la siniestralidad. Por ejemplo, la declaración del ejercicio de 2022 se presenta en febrero de 2023. En este caso, la prima tendrá vigencia del 1 de marzo de 2023 al 28 de febrero de 2024. Entonces, este martes 28 de febrero es el último día para presentar la declaración anual de riesgos de trabajo.