Comprar autos seminuevos es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a través de sitios en línea, y a pesar de que realizar esta transacción por internet vuelve más sencil...

Comprar autos seminuevos es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a través de sitios en línea, y a pesar de que realizar esta transacción por internet vuelve más sencillo el proceso, también aumenta el riesgo de ser víctima de fraude. De acuerdo con un artículo publicado en el sitio de Motorpasión, existen personas que se aprovechan de la necesidad de quienes desean vender o comprar autos seminuevosy sacan ventaja de ello para realizar un fraude. Se dice que en México, 5 de cada 10 transacciones de compraventa de autos seminuevosregistran algún tipo de estafa, por lo que es importante que el consumidor se mantenga alerta ante cualquier anomalía en las ofertas de vehículos usados. Existen una serie de prácticas que ayudarán a los compradores a identificar fácilmente cuando se están enfrentando a una posible estafa y así eviten perder su dinero al intentar comprar autos seminuevos.

Así se evitan las estafas en la compra de autos seminuevos

Revisar la mecánica y estética del vehículo

Es importante que al momento de ver o probar el auto se analice cada detalle, es decir, revisar la pintura, llantas, los interiores, el motor, entre otros, para asegurarse de que esté en el mejor estado posible y no se adquiera un coche inservible. Si bien los autos seminuevospueden llegar a presentar ligeros detalles, no hay que olvidar que estos vehículos deben ser 100% funcionales.

Analizar el valor del vehículo

Un importante factor a tomar en cuenta a la hora de comprar autos seminuevos y evitar fraudes es analizar el valor del coche, pues hay distintos factores que influyen en el precio del vehículo, como el kilometraje, la antigüedad, las condiciones, entre otros. Por lo que dependiendo de ellos, se puede notar si se está vendiendo muy barato o muy caro el coche y así no arriesgar el dinero en una compra posiblemente injusta.

Recurrir a sitios confiables para la compra

La manera de operar de los estafadores de autos seminuevoses comúnmente a través de redes sociales, tianguis de autos o páginas de internet que no están certificadas. Ahí se encargan de publicar anuncios con coches u ofertas falsas para atrapar a las víctimas que buscan precios bajos o procesos sin complicaciones. Por ello, es preferible recurrir a sitios seguros como Caranty, una plataforma de compraventa de autos seminuevos que cuenta con un catálogo de vehículos válidos legalmente, y que, además, nunca maneja precios alterados. No cabe duda de que la compra de un coche es una decisión que no solo implica elegir el mejor modelo, sino identificar el lugar correcto que brinde confiabilidad y transparencia en todo el proceso de la transacción para no arriesgar la seguridad personal ni la valiosa inversión en autos seminuevos.