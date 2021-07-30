Las empresas de servicios especializados sólo deberán estar al corriente con el SAT y el IMSS. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que las empresas que quieran registrarse en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), en donde deben estar de alta todas las que podrán prestar este tipo de servicios, solo tendrán que estar al corriente en sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La obligaciones que tengan que ver con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) podrán ser puestas al corriente dentro de cuatro meses. Según el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez, la principal dificultad que ha enfrentado la iniciativa privada para obtener el registro en el REPSE es estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de cuotas patronales. "Es una problemática que hemos solventado para que no se cree un cuello de botella, dejando que las empresas que estén bien y al día con el IMSS y con el SAT, pero que únicamente tengan un problema con el Infonavit puedan continuar con el registro y pudieran obtenerlo", dijo Salafranca Vázquez en una reunión con empresarios textileros, según reporta El Heraldo de México. Según el funcionario, el porcentaje de empresas que están al corriente con el SAT y el IMSS son más, comparadas con las que deben al Infonavit. Paralelamente, el senador morenista Ricardo Monreal propuso una prórroga de un mes para los plazos derivados del decreto que reformó varias leyes en torno al outsourcing o subcontratación laboral. Si la prórroga de un mes es aprobada como el legislador pretende, el plazo se correría hasta el 1 de septiembre de 2021. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/28/aligeran-los-requisitos-en-outsourcing-320208.html

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