El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de Actividades Vulnerables.
Recientemente, el Inegi dio a conocer el valor de Unidad de Medida y Actualización UMA en 2021:
- Diario: 89.62 pesos.
- Mensual: 2,724.45 pesos.
- Anual; 32,693.40 pesos.
La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. Este cambio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021.
Los nuevos valores de la UMA se usarán para la identificación y aviso de las operaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dependiendo del monto, los contribuyentes están obligados a identificar a sus clientes por las operaciones o a dar aviso a las autoridades.
|Actividad
|Umbral de Identificación
|Umbral de aviso
|UMA*
|M.N.**
|UMA*
|M.N.**
|Juegos con apuesta, concursos y sorteos
|325
|$28,236.00
|645
|$56,037.60
|Tarjetas de crédito o de servicios
|805
|$69,938.40
|1,285
|$111,640.80
|Tarjetas prepagadas
|645
|$56,037.60
|645
|$56,037.60
|Cheques de viajero
|Siempre
|Siempre
|645
|$56,037.60
|Préstamos o créditos, con o sin garantía
|Siempre
|Siempre
|1,605
|$139,442.40
|Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles
|Siempre
|Siempre
|8,025
|$697,212.00
|Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes
|805
|$69,938.40
|1,605
|$139,442.40
|Subasta y comercialización de obras de arte
|2,410
|$209,380.80
|4,815
|$418,327.20
|Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)
|3,210
|$278,884.80
|6,420
|$557,769.60
|Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)
|2,410
|$209,380.80
|4,815
|$418,327.20
|Transporte y custodia de dinero o valores
|Siempre
|Siempre
|3,210
|$278,884.80
|Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles
|1,605
|$139,442.40
|3,210
|$278,884.80
|Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro
|1,605
|$139,442.40
|3,210
|$278,884.80
|Operaciones con Activos Virtuales
|Siempre
|Siempre
|645
|$56,037.60
Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral
|Actividad
|Umbral de Identificación
|Umbral de aviso
|Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos
|Siempre
|Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
|Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes
|Siempre
|Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
|Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores
|Siempre
|Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
|Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles
|Siempre
|Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
|Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles
|Siempre
|Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
|Actividad
|Umbral de Identificación
|Umbral de aviso
|UMA*
|M.N.**
|UMA*
|M.N.**
|Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles
|Siempre
|Siempre
|16,000
|$1,390,080.00
|Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Constitución de personas morales y su modificación patrimonial
|Siempre
|Siempre
|8,025
|$697,212.00
|Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles
|Siempre
|Siempre
|8,025
|$697,212.00
|Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:
|Actividad
|Umbral de Identificación
|Umbral de aviso
|UMA*
|M.N.**
|UMA*
|M.N.**
|Avalúos sobre bienes
|8,025
|$697,212.00
|8,025
|$697,212.00
|Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:
|Actividad
|Umbral de Identificación
|Umbral de aviso
|UMA*
|M.N.**
|UMA*
|M.N.**
|Vehículos
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Máquinas de juegos y apuestas
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Materiales de resistencia balística
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Siempre
|Joyas, relojes, metales y piedras preciosas
|485
|$42,136.80 valor individual
|485
|$42,136.80 valor individual
|Obras de arte
|4,815
|$418,327.20
|4,815
|$418,327.20
Con información del SAT:
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html
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