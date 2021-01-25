El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de Actividades Vulnerables.

El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de Actividades Vulnerables.

Recientemente, el Inegi dio a conocer el valor de Unidad de Medida y Actualización UMA en 2021:

Diario: 89.62 pesos.

Mensual: 2,724.45 pesos.

Anual; 32,693.40 pesos.

La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. Este cambio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021.

Los nuevos valores de la UMA se usarán para la identificación y aviso de las operaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Dependiendo del monto, los contribuyentes están obligados a identificar a sus clientes por las operaciones o a dar aviso a las autoridades.

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso UMA* M.N.** UMA* M.N.** Juegos con apuesta, concursos y sorteos 325 $28,236.00 645 $56,037.60 Tarjetas de crédito o de servicios 805 $69,938.40 1,285 $111,640.80 Tarjetas prepagadas 645 $56,037.60 645 $56,037.60 Cheques de viajero Siempre Siempre 645 $56,037.60 Préstamos o créditos, con o sin garantía Siempre Siempre 1,605 $139,442.40 Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles Siempre Siempre 8,025 $697,212.00 Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes 805 $69,938.40 1,605 $139,442.40 Subasta y comercialización de obras de arte 2,410 $209,380.80 4,815 $418,327.20 Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) 3,210 $278,884.80 6,420 $557,769.60 Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) 2,410 $209,380.80 4,815 $418,327.20 Transporte y custodia de dinero o valores Siempre Siempre 3,210 $278,884.80 Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles 1,605 $139,442.40 3,210 $278,884.80 Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro 1,605 $139,442.40 3,210 $278,884.80 Operaciones con Activos Virtuales Siempre Siempre 645 $56,037.60

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos Siempre Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes Siempre Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores Siempre Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles Siempre Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles Siempre Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso UMA* M.N.** UMA* M.N.** Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles Siempre Siempre 16,000 $1,390,080.00 Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable Siempre Siempre Siempre Siempre Constitución de personas morales y su modificación patrimonial Siempre Siempre 8,025 $697,212.00 Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles Siempre Siempre 8,025 $697,212.00 Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía Siempre Siempre Siempre Siempre

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso UMA* M.N.** UMA* M.N.** Avalúos sobre bienes 8,025 $697,212.00 8,025 $697,212.00 Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial Siempre Siempre Siempre Siempre Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso Siempre Siempre Siempre Siempre Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles Siempre Siempre Siempre Siempre

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso UMA* M.N.** UMA* M.N.** Vehículos Siempre Siempre Siempre Siempre Máquinas de juegos y apuestas Siempre Siempre Siempre Siempre Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago Siempre Siempre Siempre Siempre Materiales de resistencia balística Siempre Siempre Siempre Siempre Joyas, relojes, metales y piedras preciosas 485 $42,136.80 valor individual 485 $42,136.80 valor individual Obras de arte 4,815 $418,327.20 4,815 $418,327.20

Con información del SAT:

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