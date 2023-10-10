El esperado Buen Fin Profeco, el Black Friday a la mexicana, ya tiene su fecha confirmada para el 2023. Desde el 17 hasta el 20 de noviembre, México se vestirá de ofertas y promociones, con comerci...

El esperado Buen Fin Profeco, el Black Friday a la mexicana, ya tiene su fecha confirmada para el 2023. Desde el 17 hasta el 20 de noviembre, México se vestirá de ofertas y promociones, con comercios de todo el país ofreciendo descuentos en una amplia gama de bienes y servicios, desde moda hasta tecnología. Pero, ¿cómo saber si realmente estás obteniendo una buena oferta? La Procuraduría del Consumidor, te da las herramientas para ser un consumidor informado. Como consumidor, es esencial estar bien informado para aprovechar al máximo estas ofertas. La Profeco juega un papel crucial en este proceso, dentro de su marco jurídico y obligaciones de transparencia.

¿Qué comercios se suman a la fiebre de descuentos?

Los grandes jugadores de esta fiesta de ofertas son, en su mayoría, afiliados a entidades como ANTAD, Concanaco Servytur y el Consejo Coordinador Empresarial. Entre las empresas participantes destacadas de ediciones anteriores encontramos a Liverpool, Palacio de Hierro y Coppel. Por otro lado, aunque Walmart y sus asociados no se unen oficialmente al Buen Fin, no se quedan atrás y lanzan sus propias promociones y descuentos.

Objetivos y proyecciones

El Profeco Buen Fin del año pasado no logró cumplir con las metas establecidas, recaudando 134.000 millones de pesos, una cifra que se quedó corta frente a los 195.000 millones previstos. No obstante, este 2023, con un panorama económico más alentador y una inflación bajo control, se tiene la mira puesta en superar los 141.120 millones de pesos en ventas.

¡No te pierdas el sorteo del SAT!

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido un aliado en El Buen Fin, incentivando el consumo a través de sorteos. Este año, se sortearán 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Esta iniciativa no solo fomenta el consumo, sino que también recompensa a los consumidores y comerciantes por participar en el evento.

Recomendaciones de la Profeco para tus compras

Investigación: Es esencial comparar precios antes del evento para identificar verdaderas ofertas. La revista del consumidor puede ser una herramienta útil en este proceso. Presupuesto: Elabora un presupuesto y haz una lista de necesidades. Establecer un límite de gasto puede evitar compras impulsivas y endeudamiento con tarjetas de crédito. Verificación: Durante la compra, es crucial confirmar que el producto está realmente en oferta, revisa los plazos y verifica la disponibilidad. También, es importante revisar las políticas de cambio y costos de entrega. Documentación: Guardar todos los comprobantes facilita futuras aclaraciones o denuncias.

Para las compras en línea, la Profeco sugiere:

Seguridad: Asegurar dispositivos con sistemas de seguridad actualizados. Verificación: Comprar solo en tiendas oficiales o plataformas de confianza. Información: Leer opiniones y comentarios de otros consumidores. Además, es recomendable revisar la declaración de accesibilidad de la tienda en línea y asegurarse de que cumpla con los términos y condiciones establecidos. Autenticidad: Verificar la autenticidad de los vendedores y desconfiar de ofertas en redes sociales que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

Operativo Profeco Durante El Buen Fin

La Profeco intensifica sus esfuerzos para proteger a los consumidores. Con un operativo a nivel nacional, ofrece asesoría extendida y monitorea la publicidad para garantizar que sea veraz y no engañosa. Además, en caso de problemas con las compras, los consumidores pueden presentar quejas y denuncias ante la Profeco, que actúa como mediadora entre el consumidor y el comerciante. Si necesitas contactar a la Profeco, puedes hacerlo a través de su número telefónico oficial o enviar un correo electrónico para obtener más información.

También, es esencial recordar que no todas las ofertas son exclusivas de tiendas en línea; muchas tiendas físicas también participan en El Buen Fin. Por lo tanto, es una buena práctica visitar la tienda física, si es posible, para comparar precios y verificar la calidad de los productos antes de realizar una compra.

En pocas palabras, El Buen Fin Profeco 2023 es una excelente oportunidad para aprovechar ofertas y descuentos, pero es esencial estar informado y preparado. Con la guía y el respaldo de la Profeco, los consumidores pueden hacer compras inteligentes y beneficiarse al máximo de este evento anual. ¡Haz que El Buen Fin Profeco 2023 sea una experiencia positiva para tu bolsillo!