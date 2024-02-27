De 46 millones 100 mil operaciones de pago ante el SAT, 25 millones 500 mil fueron realizadas por internet El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2023 señala que, por primera vez desde 2019, los contribuyentes han preferido los medios electrónicos para pagar impuestos federales, superando a los pagos en ventanilla. En ese año, se reportaron 46 millones 100 mil operaciones de pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las cuales 25 millones 500 mil fueron realizadas por internet, representando un aumento anual del 21.2 por ciento. Esta tendencia contrasta con años anteriores, donde el pago en ventanilla era la opción preferida. Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó a Reforma que el sistema del SAT facilita el proceso de pago de impuestos al generar una línea de captura para pagos en línea y redireccionar a los bancos para realizar el pago, todo desde el mismo sitio web del SAT. Esta simplificación del proceso se ve reforzada por la posibilidad de realizar los pagos desde las aplicaciones móviles de los bancos, ofreciendo una mayor comodidad a los contribuyentes. La autoridad fiscal, en su sitio web, detalla cómo genera una línea de captura para relacionar las obligaciones fiscales presentadas con la cantidad que se debe cubrir ante cualquiera de las 24 instituciones bancarias autorizadas, todo con el fin de ofrecer un esquema de pago simplificado.
SAT
Contribuyentes prefieren pagar impuestos en línea
De 46 millones 100 mil operaciones de pago ante el SAT, 25 millones 500 mil fueron realizadas por internet El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2023 señala que, por primera ve...