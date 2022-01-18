El patrimonio cultural de Banamex está resguardado bajo un convenio que establece que las más de dos mil obras están en un registro especial y no se pueden sacar del país.

En un mensaje a través de Twitter, Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores dijo que con el cambio de propietarios de Citi-Banamex, se mantendrá al tanto del destino de la Fundación Cultural del banco. “Estaré atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. En mi opinión debería pasar a propiedad nacional para su preservación. “escribió. Alberto Gómez Alcalá, el director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, detalló que la venta incluye la marca, Afore, acervo cultural y el crédito en México. Como menciona El Universal, el Fomento Cultural Banamex posee inmuebles históricos en varias ciudades del país como el Palacio de Iturbide, el Foro Valparaíso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; las casas de Cultura del Mayorazgo de La Canal, en San Miguel de Allende; el palacio del Conde del Valle de Súchil, en Durango; el Museo Casa Montejo, en Yucatán. Además, Citibanamex guarda una de las colecciones de arte mexicano más notables e importantes con obras de artistas como Diego Rivera, María Izquierdo, José María Velasco, Frida Kahlo, Remedios Varo, entre otros. De acuerdo con Darío Celis, columnista de El Financiero, el patrimonio cultural de Banamex está resguardado bajo un convenio que establece que las más de dos mil obras están en un registro especial y no se pueden sacar del país. “Es una tentación muy grande para los banqueros nacionales y extranjeros tener en sus colecciones privadas este patrimonio cultural de México. Hablamos de la colección privada de arte más grande que existe en el país” comentó. Según el periodista, el futuro del patrimonio cultural del banco y el rescate de los 37 mil 500 empleos que se perderían con la venta es crucial para el sexenio de López Obrador. Además, dijo que no se descarta que los impuestos de la transacción se salden con las obras artísticas y edificios históricos que posee el Fomento Cultural Banamex, los cuales, pasarían al control del Estado. Y éstos no alcanzarían para cubrir todo el pago.

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