Los patrones personas morales deben efectuar las entregas de PTU a sus empleados en mayo y junio, mientras que para los patrones personas físicas esta obligación vence en septiembre La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho laboral que establece que los empleadores deben repartir un porcentaje de sus utilidades entre sus empleados. Este reparto se calcula anualmente y está regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). El pago de la PTU inicia en mayo. Esto se debe a que el Artículo 122 de la LFT señala que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, de acuerdo con publicado Fiscalia. Para el caso de las personas morales, el plazo para la presentación de su declaración anual vence en marzo, mientras que para las personas físicas vence en abril. Fiscalia señaló que los patrones personas morales tienen la obligación de realizar las entregas de PTU a sus trabajadores durante mayo y junio. Mientras que para los patrones personas físicas esta obligación vence en septiembre. Además, compartió más información con casos prácticos y herramientas necesarias para facilitar la determinación y pago de este concepto, así como para cumplir adecuadamente con todas las obligaciones que conlleva.