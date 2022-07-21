La actualización de la norma sobre trabajo remoto determinará el porcentaje de apoyo que aportarán las empresas para gastos de internet y luz a sus empleados. Las empresas que implementaron el trab...

La actualización de la norma sobre trabajo remoto determinará el porcentaje de apoyo que aportarán las empresas para gastos de internet y luz a sus empleados. Las empresas que implementaron el trabajo desde casa o home office tendrán que cumplir con las nuevas reglas para teletrabajo en el prospecto de Norma Oficial Mexicana (NOM). En entrevista con Reforma, Antonio Guerra Gómez, socio director del despacho jurídico Guerra y Asociado, dijo que estas reglas generan altos riesgos de sanciones a los empleadores, por lo que deben ser más accesibles, tanto para patrones como para los trabajadores. “Cada empresa la deberá redactar cuidando al trabajador, pero equilibrando la aplicabilidad de los preceptos de acuerdo a la realidad de cada colaborador minimizando las riesgos de incumplimiento, vaya, un equilibrio entre lo deseable y lo posible de acuerdo con esta norma”, menciona Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

Norma de trabajo

La actualización de la norma sobre trabajo remoto determinará el porcentaje de apoyo que aportarán las empresas para gastos de internet y luz a sus empleados, así como la entrega de mobiliario ergonómico, entrará en vigor hasta el 2023. Además, obliga a todos los centros de trabajo a contar con un listado de los empleados, cuyo trabajo a distancia representa al menos el 40% de la jornada laboral semanal. En este listado, los empleadores deberán incluir el nombre del trabajador, sexo, puesto, actividades que desarrolla, perfil del puesto, número telefónico de contacto, domicilio y los lugares de trabajo acordados con el patrón.

La NOM establece las medidas de prevención de riesgos que deben adoptarse en los lugares donde las personas trabajadoras bajo la modalidad de home office lleven a cabo sus actividades, con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, cuando laboren en estas circunstancias al menos el 40 % de su jornada laboral semanal.

¿Qué establece?