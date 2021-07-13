Según algunos especialistas, la reforma al home office necesita una NOM que dé más claridad a lo establecido en la ley. A finales del año pasado fueron aprobados cambios al artículo 331 de la Ley F...

Según algunos especialistas, la reforma al home office necesita una NOM que dé más claridad a lo establecido en la ley. A finales del año pasado fueron aprobados cambios al artículo 331 de la Ley Federal de Trabajo (LFT), con lo que se busca regular de una mejor manera el home office, también conocido como tercerización laboral. De acuerdo con los expertos, es necesario que la autoridad publique la NOM (Norma Oficial Mexicana) pertinente, para la cual tiene un plazo de 18 meses a partir de la publicación de las reformas. Esto porque, aseguran, la forma en que está planteada la legislación deja algunos cabos sueltos.

Esto se debe a que a pesar de que ya existe la obligación por parte de los patrones de cumplir con lo contenido en la ley respecto al home office, no hay especificaciones respecto a cómo cumplir con ella, lo que a su vez puede desencadenar en controversias entre los trabajadores y el patrón.

Falta formalizar en contrato

Como señala Reforma, en México no es obligatorio formalizar el home office por escrito. En entrevista con ese medio, Francisco Martínez, CEO de Adecco, explicó que se necesita una NOM que explique a detalle la metodología de esta ley.

Idealmente, la NOM establecería el método para el pago de WiFi, así como la definición exacta de teletrabajo y trabajo híbrido. Así, será más fácil formalizar esta forma de empleo.

Trabajadores apoyan home office

De acuerdo con un estudio del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo de la UPAEP, el 54% de los trabajadores quiere seguir trabajando desde casa cuando acabe la pandemia.

La encuesta recopiló información de más de 1,700 trabajadores en el país, y tomó en cuenta diversos puntos como sueldos, carga de trabajo y aspectos emocionales.

La encuesta también encontró que solamente el 40% de los trabajadores mantuvo el mismo horario de trabajo que tenía al inicio de la pandemia. Además, el 80% cree que tiene un mayor carga de trabajo.

Con información de Reforma y Poblanerías https://www.reforma.com/se-queda-home-office-fuera-de-los-contratos/gr/ ttps://www.poblanerias.com/2021/06/sociedad-home-office-mexico/

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