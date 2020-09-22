Según los especialistas, los cambios del SAT al programa Escuela-Empresa llevarán a un aumento en la deserción escolar. Uno de los cambios importantes en el Paquete Económico 2021 es la eliminación...

Según los especialistas, los cambios del SAT al programa Escuela-Empresa llevarán a un aumento en la deserción escolar. Uno de los cambios importantes en el Paquete Económico 2021 es la eliminación de la deducibilidad de donativos empresariales a programas Escuela-Empresa. El problema, de acuerdo con especialistas, es que la medida aumentará la deserción escolar. En entrevista con Reforma, Roel Guajardo Cantú, director del Conalep en Nuevo León, explicó que, por la pandemia, se espera que la deserción escolar en 2021 alcance un millón de estudiantes. Según Guajardo, la propuesta de la Miscelánea Fiscal aumentará el problema.

Aumentaría deserción escolar

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, el abandono escolar en México alcanzó al 10% de los estudiantes debido a la pandemia. Esto coloca al país en uno de los puestos más altos de deserción en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, antes de pandemia, el 26% de los estudiantes que podían acceder a educación media superior no iban a clases. Esto es mucho mayor al 8% promedio de la OCDE. Este millón de estudiantes afectados por la pandemia representa el 20% de los alumnos en educación media superior y preparatorias técnicas. Esta deserción presentará un problema importante para las familias de los estudiantes y las empresas. Según el especialista, el principal problema para los empresarios se dará en donativos en efectivo y cuando se quiera incorporar a estudiantes a trabajar en programas sociales. En estos casos, la falta de deducibilidad podría desalentar a los empresarios. En donativos en especie y de pequeños montos, los empresarios suelen no pedir comprobantes fiscales. Esto porque son pequeñas cantidades y, normalmente, deciden no deducirlas. Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/desertaran-tecnicos-en-2021-por-medidas-del-sat/gr/ar2034690?md5=91a6b68d8c38ba310bf5fffb61ffcfa2&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/09/08/mexico-de-los-paises-de-ocde-con-mayor-numero-de-alumnos-por-aula-1209.html

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