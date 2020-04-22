Resolvemos tus dudas sobre la deducibilidad de gastos médicos causados por el coronavirus. Al día de hoy, se han confirmado 9 mil 501 casos de Covid-19 en México. Además, ya estamos oficialmente en...

Resolvemos tus dudas sobre la deducibilidad de gastos médicos causados por el coronavirus. Al día de hoy, se han confirmado 9 mil 501 casos de Covid-19 en México. Además, ya estamos oficialmente en la fase 3 de la pandemia. Entre otras cosas, esto significa que ahora los casos se cuentan en miles, así que el contagio es más probable. Por eso, te decimos qué gastos médicos por coronavirus son deducibles.

¿Puedo deducir gastos médicos por coronavirus?

Lo primero es identificar todos los gastos relacionados con la enfermedad. Básicamente, análisis clínicos, estudios de laboratorio, honorarios médicos, gastos hospitalarios y medicinas.

En el caso de la prueba para detectar la enfermedad, se trata de un estudio de laboratorio. Actualmente, los estudios de laboratorios son deducibles de impuestos.

Después están los gastos de laboratorio y los medicamento. En este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dice que son deducibles, siempre y cuando sean gastos hospitalarios. Esto significa que se compraron en el hospital y que la persona fue hospitalizada.

Actualmente, la ley establece que las deducciones personales que las personas físicas pueden aplicar por el pago de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, están condicionadas a que se hagan a través de cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a su nombre, o mediante su tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Pero hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. De acuerdo con Roberto Cardona, socio de la Práctica Fiscal de Baker McKenzie, el gasto médico por la prueba para el coronavirus sí es deducible, pero debemos esperar hasta la declaración anual del próximo año.

Además, hay que recordar que las deducciones personales tienen un límite. Esto es importante para quienes decidan atenderse en el sector privado, ya que los gastos serán mucho más grandes. Actualmente, el monto máximo para deducciones personales no puede exceder los 154 mil pesos o el 15% de los ingresos.

Por último, también se pueden deducir los gastos médicos de la familia. Para esto, la factura debe estar pagada desde la cuenta del contribuyente que quiere deducir.

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