Para que los contribuyentes puedan deducir el pago de la tenencia vehicular y el predial, las autoridades deben expedirles una CFDI a su nombre El predial y la tenencia vehivular son impuestos locales que se deben pagar entre los meses de enero y marzo. Para poder deducir el pago de estos impuestos, las autoridades, ya sea estatal o municipal, deben expedir al contribuyente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. De acuerdo con Fiscalia, tradicionalmente estos impuestos se pagan en el banco, en las oficinas de las tesorerías locales o, en algunos casos, a través de internet. Los contribuyentes deben obtener el archivo XML del CFDI de estos pagos para que proceda su deducción. (Imagen: Shutterstock) Fiscalia señala que dada la costumbre en las formas de pago, muchas de las entidades o municipalidades no tienen previsto un mecanismo ágil y seguro para que los contribuyentes obtengan el CFDI por estos pagos. Pero indica que en cada caso los contribuyentes deben acercarse con su autoridad y plantear la necesidad de que se agilice y eficiente la generación y obtención de estos documentos. Por eso, se recomienda investigar, en cada caso particular, cuáles son los mecanismos de obtención de CFDI, o bien, los medios adecuados para contactar a la autoridad responsable y plantear la situación y las necesidades.

Con información de Fiscalia.