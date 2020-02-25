Para que el nuevo modelo de conciliación funcione y se agilice la resolución de conflictos, es necesario contar con funcionarios especializados en la conciliación laboral. El modelo de conciliación tiene como objetivo resolver más rápido los conflictos entre patrón y empleados, pero todavía no se cuenta con conciliadores en materia laboral, según Esteban Martínez Mejía, titular de la unidad de enlace para la reforma al sistema de justicia laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para que este nuevo modelo cumpla con su objetivo principal, que es resolver los casos a través de la conciliación y agilizar así la resolución de conflictos, los nuevos centros de conciliación tienen que implementar una conciliación efectiva. De no implementarse correctamente la conciliación entre patrón y empleado, podría saturarse los centros de conciliación, destacó Esteban Martínez Mejía en su participación en el evento A un año de la reforma laboral, organizado por D&M Abogados, el 20 de febrero. "La conciliación prejudicial obligatoria es la clave del éxito de esta nueva reforma, sin una conciliación efectiva va a pasar lo mismo que estamos viviendo actualmente, los tribunales laborales se van a saturar y no va a poder cumplirse el principio de inmediatez", dijo. Mencionó que en México el tema de la conciliación es un desafío. Existen conciliadores especializados en otras materias como la familiar o penal, pero el tema laboral es uno que nunca se ha visto con el mismo interés, por lo que no existe una profesión especializada en ese tipo de conciliación. “Esto era un paso fundamental, las juntas de conciliación y arbitraje habían mostrado ya muchas deficiencias, no tanto por el modelo tripartito, como se ha también dicho por algunos actores. No creo que el modelo tripartito haya sido el problema, sino la operación, de cómo se resolvían los problemas en las juntas y de todas también, las chicanadas y de todas las acciones que llevaron a cabo durante mucho tiempo los actores", explicó el funcionario de la Secretaría del Trabajo. La implementación de la reforma laboral ha avanzado, dice Martínez Mejía, pues ya tienen el presupuesto para crear nuevas autoridades laborales y cuentan con la Ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Sin embargo, falta designar al presidente de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral (CRCRL). El presidente general de CRCRL se elegirá por medio de una terna que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República. Cuando el CRCRL tenga director general, la junta de gobierno deberá aprobar los manuales de organización y procedimiento y la normatividad para operar. Cuando se tenga todo esto, empezarán las contrataciones. El funcionario también dijo que hasta el momento el 82% de los sindicatos ya adecuaron los estatutos para la reforma laboral. Con información de Factor Capital Humano

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