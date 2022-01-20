El incendio que inició en una fábrica de bicicletas se extendió a una bodega de papelería del fisco mexicano. Ayer se registró un fuerte incendio en una fábrica de bicicletas ubicada en Calzada Col...

El incendio que inició en una fábrica de bicicletas se extendió a una bodega de papelería del fisco mexicano. Ayer se registró un fuerte incendio en una fábrica de bicicletas ubicada en Calzada Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con una nota publicada por Reforma, luego de varias horas, el incendio que inició en la fábrica se extendió a una bodega de papelería del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre el Eje 1 Poniente. , informó al diario que era probable que durante la noche siguieran con las labores en el sitio. Reforma informó que se movilizaron el mayor número de unidades de bomberos y hay apoyo de diversas Alcaldías, como Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Benito Juárez. No hubo personas lesionadas, solo atendidas por crisis nerviosas, informó Humberto González Arroyo, director general táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Más de 200 personas fueron evacuadas y en la zona hay también policías y elementos de la Guardia Nacional que desalojan a los curiosos. Algunos vecinos, aledaños a la zona del incendio, sacaron agua en botes y tambos para apoyar en las labores de las autoridades, mientras otros solicitaron en redes sociales pipas de agua.

Con información de Reforma. https://www.reforma.com/se-extiende-incendio-en-azcapotzalco-a-bodega-del-sat/ar2334449

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