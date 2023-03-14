Durante esos días no se computarán los plazos y términos correspondientes en la instauración y substanciación de los procedimientos administrativos La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acuerdo en el que se establecen los días considerados inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que la dependencia substancia. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que para los procedimientos administrativos establecidos en el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, así como los procedimientos en materia de inspección y vigilancia e imposición de sanciones que realiza la STPS, se considerarán como inhábiles los siguientes días: del 17 al 28 de julio de 2023 y del 18 al 29 de diciembre de 2023. El Contribuyente Durante esos días no se computarán los plazos y términos correspondientes en la instauración y substanciación de los procedimientos administrativos. Sin embargo, se podrán habilitar los días y horas necesarios, a consideración del titular de la Unidad Administrativa competente de esta Secretaría, para proveer los asuntos cuya urgencia y relevancia lo ameriten. Cabe destacar que este acuerdo entra en vigor el 15 de marzo de 2023.