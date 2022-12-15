Si te has propuesto averiguar cómo solicitar una tarjeta de crédito, deberías saber las principales distinciones entre esta y la de débito, pues a pesar de que las dos son instrumentos financieros ...

Si te has propuesto averiguar cómo solicitar una tarjeta de crédito, deberías saber las principales distinciones entre esta y la de débito, pues a pesar de que las dos son instrumentos financieros útiles, se manejan de forma muy diferente.

5 diferencias entre una tarjeta de crédito y una de débito

Sin importar si eliges una tarjeta de crédito (TDC) o una tarjeta de débito, debes priorizar su uso responsable y no abusar de los fondos que tengas disponibles. Dicho esto, ambos métodos de pago son bastante distintos, pues:

1. Poseen requisitos diferentes de adquisición

Es muy sencillo obtener una tarjeta de débito, pues solo necesitas abrir una cuenta en un banco, residir en México, ser mayor de edad (y tener la identificación oficial vigente para probarlo), y un número de celular activo. Luego, usualmente, ofreces una cantidad mínima de apertura, y allí vas depositando tu dinero cada vez que lo desees. También puedes cambiar tu nómina a esa cuenta. En cuanto a cómo solicitar una tarjeta de crédito, el proceso pide todos esos documentos y requisitos; además requiere que tengas ingresos mínimos mensuales, y que tengas un buen historial crediticio.

2. La TDC usa crédito revolvente, la de débito tus fondos

Por un lado, la tarjeta de débito requiere de los fondos disponibles. Puede que en un mes tengas 20,000 pesos allí, pero que al siguiente los gastes y te quedes con 1,000 pesos nada más. No pasa nada; solo puedes gastar lo que tienes. Por otro lado, la TDC depende del crédito revolvente; que puede ser usado múltiples veces. Básicamente, la TDC es un préstamo que se renueva mes tras mes. Si el banco te otorga una línea de crédito de 8,000 pesos, tendrás esos 8,000 pesos cada mes, siempre que los devuelvas antes de la fecha de pago. Es decir, que si gastas 2,000 pesos de esos 8,000 pesos deberías devolverlos íntegros en tu fecha de pago, con tal de que el mes siguiente vuelvas a tener disponibles esos 8,000 pesos. Si no lo devuelves, al mes siguiente ya no tendrás 8,000 pesos disponibles, sino solo 6,000 pesos.

3. La tarjeta de débito se cobra de inmediato, la TDC en un plazo

Esto se relaciona con el crédito revolvente. Porque cuando tú usas la TDC como método de pago, debes saber que tienes una “ventana” en la que se registran esos gastos. Todo lo que compres con la TDC se registra en tu línea de crédito y contabiliza el día de la fecha de corte. Después de la fecha de corte, todo lo que gastes se cuenta para un mes distinto. Recuerda que deberás devolver el dinero que te prestó tu TDC en el plazo que fue establecido. La tarjeta de débito, por su parte, se cobra de manera inmediata, y el dinero se va de tu cuenta en cuanto completas la transacción.

4. La TDC tiene distintos cobros

Al hablar de cómo solicitar una tarjeta de crédito, este tema es clave. Estos plásticos conllevan un cobro de comisiones por la gestión financiera, e intereses debido a pagos atrasados. Por supuesto, los cobros específicos dependen de cada entidad financiera y del tipo de tarjeta que obtengas, por lo que debes investigar y comparar tus distintas opciones. En cambio, la tarjeta de débito no cobra cuotas por su administración, pues tú eres la única persona responsable.

5. La TDC permite el pago a meses sin intereses

Imagina que quieres comprar un televisor de gran tamaño, pero que no tienes el dinero suficiente en tu tarjeta de débito. Aquí entra la opción de usar la TDC. Además, si ofreces la tarjeta de crédito como método de pago, en algunas oportunidades podrás elegir la opción de pagar a meses sin intereses (MSI), y así dividir el monto total del precio e ir pagando en cuotas más pequeñas, repartidas a través de múltiples meses. Ten presente que la opción de MSI solo está disponible con la TDC. Ahora ya conoces algunas de las principales diferencias entre estas dos herramientas financieras, así que podrás hacer una elección informada entre ambas opciones.