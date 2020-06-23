En el fraude de factureras anunciado por el SAT participaron 8,212 empresas y personas con las empresas que emitieron facturas o CFDI de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. La jefa del...

En el fraude de factureras anunciado por el SAT participaron 8,212 empresas y personas con las empresas que emitieron facturas o CFDI de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, presentó hoy los avances del Gobierno de México en el combate al fraude de empresas factureras. Esto lo hizo durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué es una empresa facturera?

Una empresa facturera es aquella que emite Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Estos comprobantes son conocidos como facturas falsas o apócrifas. Dichas facturas, explicó la funcionaria, permiten aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus contribuciones, engañando al SAT. Es decir, se trata de defraudación fiscal.

Avances contra el fraude de factureras

Buenrostro Sánchez anunció que el primer paquete de denuncias se realizará contra 43 empresas factureras, que cometieron un fraude con las siguientes características:

Participaron 8,212 empresas y personas con estas empresas factureras.

Las empresas factureras presentaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos (mdp), que causaron 24,583 mpd de ISR y 11,396 mdp de IVA.

Las empresas factureras pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19,146 mdp.

Dejaron de pagar en contribuciones totales al SAT: 55,125 mdp.

Para conocer el modo en el que operan las empresas factureras que serán denunciadas se analizaron 22 millones de facturas.

Denunciarán a 43 empresas factureras

La jefa del SAT expuso la lista de las 43 empresas factureras y señaló que se relacionan entre sí. Dijo que comparten asimilados, representantes legales, accionistas, y que el grueso de las operaciones que facturaran es a través de “servicios”. La funcionaria también dijo que dichas empresas comparten entre ellas 244 clientes personas físicas, que recibieron salarios asimilados, los cuales intervienen en dos o más empresas.

Acciones de las autoridades

Buenrostro Sánchez advirtió que el SAT enviará una carta, que llegará a través del buzón tributario o notificación personal, a cada contribuyente que utilizó estos esquemas. El contribuyente podrá acercarse a través de una cita con funcionarios del SAT para orientarlos a la autocorrección. Mientras, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) hoy denunciará a las 43 empresas factureras por defraudación fiscal. Pero en un plazo no mayor a tres meses, la PFF formulará querella contra los contribuyente que utilizó estos esquemas y que no opten por la autocorrección.

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