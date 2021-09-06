La sentencia obligaba al SAT a pagar mil millones de pesos a la familia de Carmela Azcárraga Milmo tras un juicio de 15 años. Sin embargo, podría ser revertida. Ayer la Ministra Yasmín Esquivel de ...

La sentencia obligaba al SAT a pagar mil millones de pesos a la familia de Carmela Azcárraga Milmo tras un juicio de 15 años. Sin embargo, podría ser revertida. Ayer la Ministra Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que iniciaría una aclaración de sentencia al amparo que ordenaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a devolver cerca mil millones de pesos a un contribuyente. Se trata de un juicio que empezó Carmela Azcárraga Milmo por la devolución de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de impuestos por la venta de sus acciones en Acotel S.A. de C.V. en 2007. El problema inicial fue que estos impuestos se gravaron ilegalmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Uno de los aspectos centrales del caso es que el SAT no presentó una defensa en la SCJN. En lugar de eso, utilizaron a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que los defendieran.

Magistrados defendieron al SAT

Al hacer esto, los magistrados del TFJA se adjudicaron las facultades del SAT. Además, los magistrados se encargaron de preparar la defensa del SAT, así como de mejorar sus respuestas. Desafortunadamente para el fisco, esto viola lo establecido en los artículos 4, 16 y 17 de la Constitución. Debido a esto, la contribuyente presentó un amparo en 2019 ante la SCJN. Hay que destacar que, después de tantos años, el monto reclamado se acerca a los mil millones de pesos. El amparo fue aprobado por la Segunda Sala el 14 de abril de este año.

La sentencia que puede ser revertida

La sentencia establece lo siguiente:

Lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje insubsistente la sentencia pronunciada el 18 de abril de 2017 y dicte otra en la que declare la nulidad del acto; determine que está probado el derecho subjetivo de la actora; y, ordene la devolución que solicitó.

En mayo, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) intentaron presionar a los ministros para cambiar la sentencia. Al parecer, Hacienda envió una carta donde se señalaba que el monto de mil millones de pesos afectaría negativamente a la recaudación. De haber triunfado con la carta, este hubiera sido el primer caso en la historia donde se modifican los los efectos de una sentencia ya aprobada en sesión pública. Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, murió a los 91 años en 2020. De darse la devolución, ésta iría a sus herederos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ordenan-tras-14-anos-devolver-impuestos/gr/

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