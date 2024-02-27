Los contribuyentes no sabían si iban a poder deducir los CFDI con complemento Carta Porte si tenían errores El complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un docum...

Los contribuyentes no sabían si iban a poder deducir los CFDI con complemento Carta Porte si tenían errores El complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un documento electrónico que acredita la posesión y traslado de bienes. En diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) postergó, hasta el 31 marzo de 2024, la aplicación de sanciones a los contribuyentes que emitan el complemento Carta Porte con errores o que no lo emitan con la nueva versión 3.0. Pero de acuerdo con Janett Aguilar Haro, Asociada de Crowe México, los contribuyentes no sabían si iban a poder deducir los CFDI con complemento Carta Porte si tenían errores. Al participar en el ‘6to Congreso de Reformas 2024’, organizado por Thomson Reuters, la especialista en temas fiscales dijo que la duda mencionada fue planteada al SAT, y fue aclarada a través de la respuesta a una pregunta frecuente:

61. Los CFDI con complemento Carta Porte emitidos a partir del 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, ¿pueden hacerse válidos para deducción o acreditiento, aunque no cuenten con la totalidad de los requisitos contenidos en el “Instructivo de llenado de CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte?

Sí, estos serán deducibles siempre y cuando cumplan con los demás requisitos establecidos en las disposiciones fiscales que le resulten aplicables.

Pero Aguilar Haro explicó que la autoridad señaló que los contribuyentes deben tener cuidado al registrar las claves de los servicios de transporte en los CFDI. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal puede saber con la clave si un servicio de transporte debe llevar complemento Carta Porte o no. En este contexto, la integrante de la firma de servicios de contabilidad y asesoría empresarial expuso los siguientes ejemplos:

“78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local”, es una clave para un CFDI que no requiere complemento Carta Porte por ser un traslado local.

“78101802 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional”, es una clave para un CFDI que sí requiere complemento Carta Porte por ser un traslado regional o nacional.

Por eso, es recomendable que los contribuyentes revisen bien los comprobantes que emiten y que reciben, por si hay alguna irregularidad.