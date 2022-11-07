El programa está dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria menores de 18 años Los beneficiarios de las B...

El programa está dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria menores de 18 años Los beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica y de la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior recibirán un último pago este 2022 por 3 mil 360 pesos, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aquí el calendario. La Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica es un programa del Gobierno de México dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria menores de 18 años.

¿Cuándo cae el pago de la beca Benito Juárez de noviembre?

De acuerdo con el calendario de los programas de becas para el bienestar Benito Juátez 2022, el próximo depósito corresponde al cuatrimestre de septiembre a diciembre. El pago de este apoyo se realizará a partir de la segunda semana de noviembre; el monto depende del nivel educativo.

¿De cuánto es el depósito?

Para primaria y secundaria, el Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica otorga 3 mil 360 pesos. Mientras tanto, para el nivel Media Superior, la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior otorga 3 mil 360 pesos. Por su parte, el Nivel Superior del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior otorgará 9 mil 800 pesos, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

¿Cuál es el monto de la beca?

La beca consta de 840 pesos mensuales y tu familia podrá tenerla durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, siempre que siga cumpliendo con los requisitos publicados en las Reglas de Operación vigentes; el más importante de ellos es que tus hijas, hijos o menores a tu cuidado, continúen inscritos en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.