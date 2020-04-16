La emergencia sanitaria ha causado graves pérdidas para las empresas, pues muchas han tenido que suspender operaciones, mientras que otras registran ventas mínimas. Y así es como están reaccionando La declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, que llevó a los sectores de la economía considerados no esenciales a detener sus operaciones, está pegando fuertemente en la economía de las empresas y los trabajadores. Los gobiernos de varios países han implementado incentivos y estímulos fiscales para combatir la crisis del coronavirus; sin embargo, el gobierno de México ha sido reacio a implementar un paquete de estímulos fiscales ante esta emergencia sanitaria. Ante la falta de un estímulo fiscal por parte del gobierno, los empresarios se están sumando a una iniciativa de suspensión de pago de impuestos a través de organismos empresariales. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

Empresas preparan suspensión de pago de impuestos

Empresas que se suman a la suspensión de pago de impuestos

Las empresas están buscando que el Gobierno de México aplace los pagos de impuestos y diferirlos en el año. Después de que La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas anunció que sus 20 mil afiliados no pagarán impuestos federales y locales, se sumaron a la rebelión la Canaco de Durango, la Coparmex de Tamaulipas y la Canaco de Acapulco. “No estamos buscando el no pago de impuestos, sino diferirlos”, dijo el presidente de la Cámara de comercio de Durango (Canaco), Mauricio Holguín, dijo en la entrevista para MVS Noticias. Destacó que las empresas están atravesando una situación difícil: la emergencia sanitaria ha provocado el cierre del 54% de los negocios, y el resto que tienen permitido abrir, registran ventas mínimas. “En muchos casos hay que decidir entre pagar impuestos y pagar a los empleados. No pedimos la suspensión definitiva de los pagos, sino que se dé una prórroga”, dijo a través de su cuenta de Twitter. El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Ciudad Victoria, Mario Flores, dijo que se unirá a la suspensiones de pagos, pero que lo hará a través de amparos. Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo a través de Twitter que “la negativa del @GobiernoMX (Gobierno de México) para apoyar las medidas propuestas por el @CCEOficial (Consejo Coordinador Empresarial) consistentes con las mejores prácticas en otros países, amenaza con agravar los daños económicos por la contingencia del #COVID19”. https://twitter.com/gdehoyoswalther/status/1250407860376186881 Otra organización empresarial que apoya la iniciativa es la La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). José Manuel López, titular de la Cámara en Acapulco dijo que también dejarán de pagar impuestos, aunque aclaró que no es una determinación de la Confederación a nivel nacional. Con información de Reforma TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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