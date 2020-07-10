CMX Cinemas, filial estadounidense de la cadena de cines mexicana, dejó de pagar la renta de un inmueble en Nueva York por lo que enfrenta un proceso de demanda. La empresa inmobiliaria "400 East 62nd Properties" demandó a la cadena mexicana por 15 millones de dólares al no cumplir con el contrato de arrendamiento por su sucursal en la ciudad de Nueva York. Cinemex Holdings firmó el contrato en 2016 por un arrendamiento de 12 años y medio de un edificio de siete pisos con un valor mensual de 150 mil dólares, el cual fue utilizado para un complejo de lujo de la cadena de cines. Pero derivado de las medidas de distanciamiento social derivadas de la pandemia, CMX Cinemas tuvo que parar operaciones y dejó de pagar sus arrendamientos, asimismo despidió a 2 mil 470 trabajadores, también detuvo operaciones en sus 41 salas y anunció que tienen un adeudo total a diversos bancos por 114 millones de dólares.

Bancarrota

Fue el pasado mes de junio que Cinemex Holdings USA Inc. Empresa que opera la cadena de cines CMX Cinemas, pidió en Estados Unidos acceder al programa de protección bancaria por bancarrota al tribunal de quiebra ubicado en Miami, Florida. En un comunicado argumentaron que: "No estamos generando ningún ingreso al tener que pagar altos costos fijos. Incluso antes de declararnos en bancarrota, estábamos gastando más del 30 por ciento de nuestros ingresos en gastos relacionados con el arrendamiento, mientras que los estudios cinematográficos terminan con el 60% de cada boleto vendido. Intentamos de buena fe negociar con nuestros acreedores, quienes, a pesar de la crisis, buscaban el pago completo y la presentación de gravámenes, sin resultado". Cinemex tiene presencia en los estados de Nueva York, Illinois, Minessota y Wisconsin para sumar 14 complejos cinematográficos. La cadena mexicana llegó en 2017 a Estados Unidos; puede que con sólo tres años en el país vecino tenga que retirarse. Sin embargo, pese a sus problemas en el país del norte, en México, Cinemex se mantiene firme y en estos días han comenzado a abrir sus salas con las medidas que exigen las autoridades sanitarias.

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